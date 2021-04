Google vernieuwt zijn videobeldienst Google Meet volgende maand voor laptops en pc's. Het programma krijgt onder meer nieuwe mogelijkheden om webcambeelden van gesprekken te herpositioneren, nieuwe achtergronden en een optie voor videobellen bij weinig licht. Dat maakt Google op zijn blog bekend.

Na de update moet het voor gebruikers mogelijk worden om beter te bepalen welke vensters er in beeld staan tijdens een gesprek. Als mensen hun eigen gezicht niet willen zien, bijvoorbeeld omdat dat afleidt, kunnen ze dat venster voor zichzelf minimaliseren of weghalen.

Ook wordt het mogelijk om meerdere vensters van mensen vast te pinnen, zodat die altijd in beeld blijven staan. Daarnaast kunnen presentaties worden verkleind, zodat andere gebruikers zichtbaar blijven.

Google verplaatst alle bedieningsknoppen naar onder in beeld. Daar komen naast iconen voor de microfoon en camera ook bijlagen en een overzicht van deelnemers te staan. Verder wordt de knop om het gesprek te beëindigen verplaatst. Die stond eerst naast de camera en microfoon, waardoor mensen door verkeerd te klikken per ongeluk het gesprek verlieten, in plaats van zichzelf te muten.

Verbeteringen bij weinig of veel licht

Google Meet had op de telefoon al een modus voor bij weinig licht. Die functie komt ook naar de webversie van de dienst. Hiermee maakt Meet de gebruiker beter zichtbaar in een donkere camera. Ook wordt het webcambeeld aangepast als de persoon voor een raam met veel licht zit.

Later worden ook andere opties toegevoegd. Betaalde abonnees via Google Workspace krijgen bijvoorbeeld toegang tot een autozoom-functie. Daarmee blijven webcambeelden automatisch ingezoomd op de gebruiker, ook als die persoon beweegt. Verder komen er in de toekomst virtuele, bewegende achtergronden, waaronder video's van een feestje, een klaslokaal of een bos.