Tile, die bluetoothlabels maakt waarmee mensen hun spullen kunnen terugvinden, heeft zich kritisch uitgelaten over Apples AirTag. De fabrikant bestempelt de AirTag indirect als "oneerlijke concurrentie", schrijft TechCrunch dinsdag.

Apple kondigde de AirTag dinsdag aan; een product dat ongeveer hetzelfde doet als het bluetoothlabel van Tile. Tiles slimme labels en de AirTag werken allebei via bluetooth. Binnen een korte afstand geven beide labels een piepje. Zowel Tile als Apple heeft een eigen zoeknetwerk voor zijn labels.

"We verwelkomen concurrentie, zolang het maar eerlijk is", schrijft Tile-topman CJ Prober in een verklaring. "Gezien Apples gebruik van zijn platformvoordeel om de concurrentie voor zijn producten op oneerlijke wijze te beperken, zijn we helaas sceptisch."

Apple wijst het bedrijf erop dat de Zoek mijn-functionaliteit al langer bestaat dan het merk Tile en dat het netwerk ook openstaat voor apparaten van andere bedrijven.

Derde partijen moeten echter commissie betalen om gebruik te maken van het Zoek mijn-netwerk. Zo moeten Tile-gebruikers die extra functies willen een abonnement afsluiten, terwijl dit bij Apples eigen apparaten niet nodig is. Ongeveer 30 procent van de opbrengst van de abonnementen moet Tile afdragen aan Apple.

Tile gaat woensdag in gesprek met het Amerikaanse Congres over deze regeling, samen met muziekdienst Spotify en techbedrijf Match. "Wij zouden het gepast vinden dat het Congres de praktijken van Apple nader bekijkt", zegt Prober.