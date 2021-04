Servers van het Google-datacenter in Eemshaven worden niet meer met leidingwater maar met oppervlaktewater gekoeld. Daarvoor heeft Google samen met het Waterbedrijf Groningen en het bedrijf North Water een nieuwe waterzuivering en nieuwe leidingen aangelegd.

Met de overstap naar oppervlaktewater (bijvoorbeeld water uit het Eemskanaal) moet het datacenter duurzamer gaan werken. Google heeft de afgelopen vijf jaar 45 miljoen euro in het project geïnvesteerd en zegt dat ook andere bedrijven in de regio van de nieuwe leidingen en het waterzuiveringssysteem gebruik kunnen maken.

In de toekomst moet het project nog duurzamer worden. Google gaat onderzoeken hoe afvalwater kan worden gebruikt om de servers in Eemshaven koel te houden.

Google koelt de servers van het datacenter met water in plaats van lucht, omdat dat minder energie kost. Een gesloten systeem zorgt ervoor dat water continu door de leidingen stroomt. Daarnaast is er een open systeem met koeltorens, waarmee de temperatuur in het gesloten systeem wordt verlaagd. Deze techniek werkt volgens Google waterbesparend.