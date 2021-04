De FBI heeft met behulp van gezichtsherkenningssoftware een man opgespoord die in januari betrokken was bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Via openbaar beeldmateriaal werd Stephen Randolph door de Amerikaanse opsporingsdienst herkend op de Instagram-pagina van zijn vriendin, schrijft The Huffington Post dinsdag.

Randolph werd sinds januari gezocht door de veiligheidsdienst. Hij wordt verdacht van de mishandeling van twee agenten, waarvan één mishandeling is vastgelegd op video. De FBI haalde meerdere foto's van de rellen waar Randolph op stond door de gezichtsherkenningssoftware.

De software vond een overeenkomst van het gezicht op de openbare Instagram-pagina van Randolphs vriendin, waar hij op een van de foto's te zien was. Via die weg kwam de FBI uit op de Facebook-pagina van de verdachte.

Op 13 april kwamen twee undercoveragenten verhaal halen bij Randolph, die de op video vastgelegde mishandeling en zijn betrokkenheid bij de rellen toegaf. Dinsdag werd hij door de FBI gearresteerd.

Welke software de veiligheidsdienst heeft gebruikt, is niet bekend. Wel schrijft de FBI in een document dat de software "in het verleden heeft laten zien dat het erg betrouwbaar is" en het opensourcesoftware is. Dit betekent dat de gebruiker zelf aan de broncode kan sleutelen.

Kritiek op inzet van gezichtsherkenningssoftware

Het inzetten van gezichtsherkenningssoftware om criminelen en verdachten op te sporen is niet zonder nadelen. Het komt voor dat de software niet optimaal werkt en een verkeerde persoon aanwijst. Dit gebeurde vorig jaar in de Amerikaanse stad Detroit. Daar werd een man onterecht aangehouden, omdat de software hem verwarde met een crimineel.

In Nederland wordt door de politie ook gezichtsherkenningssoftware ingezet om criminelen op te sporen, genaamd CATCH. Op dat systeem is wel kritiek, want in een database staan tienduizenden foto's van personen, van wie niet altijd bekend is of zij er terecht in staan.