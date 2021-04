Apple zou het slachtoffer zijn geworden van REvil, een groep die gelijknamige gijzelingssoftware inzet. Volgens Bleeping Computer heeft de techgigant tot 1 mei de tijd gekregen om gestolen blauwdrukken terug te kopen. Doet de techgigant dat niet, dan worden ze verspreid.

De inbraak vond plaats bij de Taiwanese techfabrikant Quanta Computer, die in opdracht van Apple onder andere slimme horloges en MacBooks maakt. Naast blauwdrukken zou REvil ook "veel vertrouwelijke informatie" hebben buitgemaakt die in de systemen van Quanta staat.

Volgens Bleeping Computer kreeg Quanta tot 27 april de tijd om 50 miljoen dollar (ruim 41 miljoen euro) aan REvil te betalen. Na die datum zou de groep het bedrag verhogen naar 100 miljoen. Toen Quanta weigerde op de eisen van REvil in te gaan, stapte de groep naar Apple. Het is niet bekend of REvil het Amerikaanse concern hetzelfde heeft voorgelegd.

Inmiddels heeft de gijzelingssoftwaregroep meerdere blauwdrukken van MacBook-componenten gelekt op zijn site op het darkweb. Bleeping Computer schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat het om nieuwe Apple-producten gaat.

Apple en Quanta hebben nog niet gereageerd op vragen van Bleeping Computer.