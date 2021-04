Socialmediaplatform Instagram krijgt een functie die moet voorkomen dat gebruikers mogelijk beledigende berichten bekijken. Dit gebeurt door het filteren van aanstootgevende woorden, zinnen en emoji's, schrijft Instagram woensdag in een blogpost. Moederbedrijf Facebook bevestigt tegenover NU.nl dat de functie in de loop van de komende maanden ook in Nederland wordt uitgerold.

Het filter kan worden aan- en uitgezet in de privacyinstellingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor gebruikers om zelf aan te geven welke woorden, zinnen of emoji's zij willen vermijden. Persoonlijke berichten die geblokkeerde woorden bevatten komen in een apart mapje terecht, waar gebruikers kunnen beslissen of zij het bericht willen openen of niet.

Ook gaat Instagram de mogelijkheid bieden om privéberichten van geblokkeerde gebruikers te weren, nadat hun account is geblokkeerd.

Het platform zegt dat de functies het moeilijker moet maken voor geblokkeerde personen. Het komt voor dat deze opnieuw contact proberen op te nemen met degene die hen heeft geblokkeerd. Dit doen zij bijvoorbeeld door het aanmaken van nieuwe accounts om de blokkade te omzeilen.

De filterfunctie wordt in de komende weken uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het blokkeren van privéberichten van geblokkeerde personen wordt in dezelfde periode wereldwijd beschikbaar gemaakt.

Correctie, 21 april, 11:55: Naast de filterfunctie, blijkt dat er er ook de mogelijkheid komt om privéberichten van geblokkeerde accounts te weren. Dit is toegevoegd aan het artikel.