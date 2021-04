TikTok is opnieuw aangeklaagd, meldt BBC News woensdag. De voormalige kindercommissaris voor Engeland sleept het platform voor de rechter vanwege de manier waarop de app data van kinderen verzamelt en gebruikt.

Voormalig kindercommissaris Anne Longfield zegt het proces te hebben aangespannen namens miljoenen kinderen in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen.

Longfield zegt dat TikTok en moederbedrijf ByteDance onrechtmatig persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen. Het zou onder meer gaan om locatiegegevens, telefoonnummers en video's. Het bedrijf zou zich daarbij niet aan de wet houden. Ook zouden kinderen en ouders niet voldoende worden geïnformeerd over wat er met de verzamelde data gebeurt.

Van elk kind dat de app sinds mei 2018 heeft gebruikt, zijn volgens Longfield mogelijk persoonlijke gegevens verzameld en gedeeld met derden. Het zou daarbij niet uitmaken of het kind een account op het platform had en hoe de voorkeuren voor dataverzameling ingesteld waren.

Volgens TikTok zijn de beschuldigingen van Longfield op onvoldoende bewijs gebaseerd. "Privacy en veiligheid zijn topprioriteiten voor TikTok. We hebben beleid, processen en technologieën om alle gebruikers en tieners in het bijzonder te beschermen", benadrukt het bedrijf in een verklaring.

De rechtszaak zou in december al zijn aangespannen, maar dat werd woensdag pas bekendgemaakt. Als de voormalige kindercommissaris in het gelijk wordt gesteld, betekent dat volgens BBC News dat miljoenen kinderen een schadevergoeding zouden kunnen krijgen.