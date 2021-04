Chatdienst Discord zou de gesprekken met Microsoft over een overname hebben gestaakt, meldt Bloomberg dinsdag.

Het persbureau meldde vorige maand dat het bedrijf in gesprek zou zijn met Microsoft over een overname ter waarde van 10 miljard dollar (8,3 miljard euro). Wat precies de reden is dat de deal niet doorgaat, is niet bekendgemaakt.

Discord zou door verschillende grote bedrijven zijn benaderd voor een eventuele overname, maar met geen enkele partij een deal hebben gesloten. De chatdienst overweegt nu een gang naar de beurs.

Discord is een populaire chatapp onder gamers. In besloten groepen kunnen ze met elkaar chatten en bellen, bijvoorbeeld om beter te communiceren tijdens het spelen van een online spel. Tijdens de streamingsessies kunnen gebruikers ook met elkaar praten.