Apple heeft dinsdagavond nieuwe iMacs gepresenteerd. De computers hebben voor het eerst in jaren een volledig nieuw ontwerp, zijn voorzien van de nieuwe M1-chips en komen beschikbaar in verschillende kleuren. Daarnaast verschijnen er nieuwe iPad Pro's met de M1-chip.

De nieuwe iMac heeft een volledig plat (en kantelbaar) scherm met een formaat van 24 inch. Toch is hij ongeveer even groot als zijn voorganger (21,5 inch). Dat komt doordat de randen dunner zijn gemaakt.

Ook de camera is verbeterd. De webcam voor videobellen biedt nu een resolutie van 1.080 pixels. Verder worden kleuren in beeld verbeterd en heeft de camera gezichtsherkenning. Ook zijn de microfoons verbeterd en moeten ze omgevingsgeluid filteren. Daarnaast is de nieuwe iMac voorzien van zes speakers.

De computer werkt met de M1-chip die ook in de nieuwe MacBooks en Mac mini te vinden is. Gebruikers kunnen ook apps van iOS op de computer draaien, al heeft de iMac geen touchscreen.

Apple brengt de nieuwe iMac halverwege mei op de markt in zeven verschillende kleuren. Het goedkoopste model kost 1.449 euro. Afhankelijk van het aantal aansluitingen en de prestaties lopen de prijzen op. De duurste iMac kost 1.889 euro.

iPad Pro met M1-chip en miniled

Apple presenteerde ook een nieuwe iPad Pro. De tablet wordt, net als de MacBooks en iMacs, voorzien van Apples M1-chip. Hiermee moet de iPad Pro een stuk sneller werken.

De iPad Pro verschijnt wederom in een versie van 11 inch en een versie van 12,9 inch. Laatstgenoemde krijgt een volledig nieuw miniledscherm. Hiermee kunnen onder meer hogere contrasten worden getoond. De 11 inch-versie behoudt hetzelfde lcd-scherm als zijn voorganger.

De iPad Pro's veranderen overigens niet qua uiterlijk. Het model blijft zijn platte, hoekige ontwerp behouden. Wel krijgt de iPad Pro ondersteuning voor Thunderbolt, USB4 en 5G.

Verder is de camera vernieuwd. De iPad Pro krijgt een groothoeklens en kan foto's maken van 12 megapixels. Apple presenteerde Center Stage, een functie waarmee de gebruiker voor de camera kan bewegen terwijl de camera hem volgt.

De nieuwe iPad Pro is vanaf eind april te koop. De prijs van het model van 11 inch begint vanaf 899 euro. De iPad Pro van 12,9 inch met het nieuwe scherm begint vanaf 1.219 euro. De prijzen lopen op afhankelijk van hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Het duurste model kost 2.429 euro.