De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben telecomgegevens vrijgegeven aan burgercollectief Bureau Dupin. De informatie kan mogelijk helpen bij het oplossen van de moord op Marja Nijholt, die op Nieuwjaarsdag 2013 dood werd aangetroffen in Oss.

Het collectief hoopt met behulp van de telecomdata patronen in het telefoonverkeer van Nijholt inzichtelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld met wie ze contact had en waar ze zich bevond. De telecomgegevens zijn voor de overhandiging gepseudonimiseerd. Dat betekent dat alle nummers in het bestand zijn omgezet naar een unieke code, zodat originele telefoonnummers niet te achterhalen zijn. Wel zijn de codes bruikbaar voor verder onderzoek.

"We hopen hiermee opmerkelijkheden te kunnen ontdekken in het telefoonverkeer van Marja Nijholt of in het gebied waar zij de laatste dagen van haar leven is geweest", zegt Peter de Kock van Bureau Dupin. De zaak is ondanks een uitgebreid onderzoek nooit opgelost.

Voor het onderzoek naar de telecomdata werkt Bureau Dupin samen met de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Een groep universitaire studenten zal het onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar verrichten.

Bureau Dupin is een collectief van burgers met verschillende expertises, dat samen met politie en justitie helpt met onderzoek in vastgelopen zaken. Het bureau werd opgericht door oud-politieagent De Kock. In oktober vorig jaar zei het onderzoekscollectief, dat is vernoemd naar de amateurdetective C. Auguste Dupin uit verhalen van Edgar Allan Poe, dat het zich over de coldcasezaak van Nijholt zou gaan buigen.

Op de website houdt het bureau een reconstructie van de moord bij. Ook wordt via een podcast verslag gedaan van de bevindingen.