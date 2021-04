Apple heeft dinsdagavond nieuwe producten aangekondigd, waaronder zijn langverwachte AirTags. Met deze labels kunnen mensen zoekgeraakte spullen gemakkelijker terugvinden via hun iPhone. Ook kondigde het bedrijf een nieuwe Apple TV met nieuwe afstandsbediening aan.

AirTag is een volledig nieuw product van Apple. De AirTags zijn kleine, ronde labels die je bijvoorbeeld aan een sleutelbos kunt hangen, zodat je ze via een gekoppelde iPhone kunt terugvinden als je ze kwijtraakt. Gebruikers kunnen er icoontjes op laten graveren om ze uit elkaar te houden.

De AirTags kunnen aan sleutelhangers worden bevestigd, om ze bijvoorbeeld gemakkelijker aan een tas of koffer te hangen. Via de Zoek mijn-app kunnen iPhone-gebruikers de spullen terugvinden, dankzij de functie Precision Finding. Met pijltjes op het scherm van de iPhone en trillingen worden mensen naar de juiste plek geleid.

De apparaatjes kosten 35 euro per stuk of 119 euro per vier stuks. Ze zijn vanaf 30 april te koop. Overigens zijn de AirTags voorzien van een batterij. Die moet volgens Apple een jaar meegaan, daarna moet hij vervangen worden. Het is niet duidelijk wat dat kost.

Nieuwe Apple TV

Apple presenteerde ook een nieuwe Apple TV 4K. Met de Apple TV kunnen gebruikers apps zoals Netflix, YouTube of iTunes gebruiken op hun televisie. De nieuwste versie van de settopbox kan HDR met een hoge ververssnelheid afspelen. Daarnaast kan de kleurweergave van de Apple TV afgestemd worden op de kamer van de gebruiker, via de camera van een iPhone.

De afstandsbediening is eveneens vernieuwd. Het touchpad is vervangen door een iPod-achtig klikwieltje waarmee gebruikers de Apple TV kunnen bedienen. De nieuwe Apple TV kost 199 euro (32 GB opslag) of 219 euro (64 GB opslag).

Betaalde dienst voor podcasts

Er komt een betaalde abonnementsdienst voor Apple Podcasts. Mensen kunnen betalen om onder meer zonder reclames naar podcasts te luisteren. Ook krijgen ze bijvoorbeeld eerder toegang tot afleveringen. Prijzen zijn op het moment nog niet bekend.

De Podcast-app krijgt een update met een vernieuwd ontwerp en moet het mogelijk maken om nieuwe podcasts gemakkelijker te vinden.