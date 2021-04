Het Agentschap Telecom start een onderzoek naar KPN omdat het Chinese techbedrijf Huawei mogelijk ongeautoriseerde toegang heeft gehad tot de systemen van de telecomprovider, meldt de waakhond op zijn website.

De instantie gaat kijken wat er klopt van het rapport en welke veiligheidsmaatregelen KPN inmiddels heeft genomen. Het agentschap verwacht volgende maand een update te kunnen geven over het onderzoek.

"Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur. De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie", schrijft het agentschap.

De ongeautoriseerde toegang van Huawei kwam aan het licht via een tien jaar oud rapport van adviesbureau Capgemeni dat de Volkskrant in handen kreeg. Het Chinese techbedrijf spreekt de conclusies van het rapport tegen.

Volgens de krant had Huawei de mogelijkheid om telefoongesprekken van KPN-klanten mee te luisteren. Nederlandse regeringsleiders, onder wie toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende, maakten gebruik van het KPN-netwerk. Ook kon Huawei volgens het rapport zien welke nummers KPN in opdracht van Nederlandse autoriteiten moest aftappen.

Een woordvoerder van KPN laat in een reactie aan NU.nl weten dat de telecomprovider "alle medewerking zal verlenen aan het agentschap tijdens het onderzoek".

Correctie, 20 april, 13:17 uur: In het originele bericht staat dat 'zowel Huawei als KPN de conclusie van het rapport uit 2010 tegenspreken'. Dit klopt niet, omdat KPN de bevindingen en conclusies van het rapport niet tegenspreekt. Dat is terug te lezen in een reactie op het Volkskrant-artikel van zaterdag. Om die reden is het artikel aangepast.