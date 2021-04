Samsung gaat volgende week een functie toevoegen aan zijn SmartThings Find-app, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Daarmee kunnen ook onbekende Galaxy SmartTags, bluetoothtrackers waarmee je spullen kunt terugvinden, gedetecteerd worden.

SmartTags, die sinds januari in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn labels die bijvoorbeeld aan een sleutelbos of rits van een tas kunnen worden gehangen. Wanneer je deze spullen kwijtraakt, kunnen de labels via bluetooth een seintje aan een gekoppelde Samsung Galaxy-telefoon geven.

De SmartThings Find-app maakt gebruik van van augmented reality om de SmartTag aan te wijzen. Op die manier kan de gebruiker in de juiste richting worden gestuurd als ze een object met een slim label kwijt zijn. De SmartTags kunnen ook een geluidssignaal afgeven.

Unkown Tag Search, de functie die Samsung nu introduceert, pikt ook SmartTags op die niet van de gebruiker zijn, maar de gebruiker wel bij zich draagt in bijvoorbeeld een jaszak of tas.

De labels kunnen in theorie ook gebruikt worden om personen te traceren als ze een SmartTag bij zich dragen die bij een andere telefoon geregistreerd is. Daar gaat Samsung maatregelen tegen nemen. "Met een druk op de startknop scant Unknown Tag Search op onbekende SmartTags en biedt die vervolgens een lijst om ervoor te zorgen dat niemand je locatie in het geheim volgt", schrijft het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Ook digitale assistent Bixby kan binnenkort SmartTags vinden als de gebruiker die een naam heeft gegeven. Als de gebruiker het label 'tas' heeft genoemd en aan Bixby vraagt waar de tas is, gaat het geluidssignaal van de SmartTag af.