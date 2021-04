De PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita blijft voorlopig toch open. Sony kondigde vorige maand aan deze te gaan sluiten, maar komt daar nu op terug na kritiek van gamers die aangaven klassieke games te willen blijven kopen.

"Bij nader inzien is duidelijk dat we een verkeerde beslissing hebben genomen. Ik ben blij om te zeggen dat we de PlayStation Store operationeel houden voor PS3- en PS Vita-consoles", schrijft de baas van de gamingafdeling Jim Ryan in een blog.

Wel sluit de PlayStation Store voor de PlayStation Portable nog steeds de deuren in juli. Vanaf dat moment kunnen bezitters van de apparaten geen digitale games meer kopen via de online winkel. Naast games zijn ook video's en DLC-pakketten voor spellen niet langer te koop.

Spellen die voor de sluiting van de winkel zijn gekocht, kunnen nog opnieuw worden gedownload en gespeeld. Ook eerder aangeschafte video's blijven toegankelijk.

De PlayStation 3 verscheen eind 2006. In totaal werden er 87 miljoen exemplaren van verkocht. Van de PlayStation Portable uit 2004 werden ruim 80 miljoen exemplaren verkocht. Zijn opvolger, de PlayStation Vita, deed het een stuk minder goed. Daarvan verkocht Sony er zo'n tien miljoen. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog op de apparaten spelen.