Apple heeft de terugkeer van Parler in de App Store goedgekeurd, nadat het sociale netwerk verbeteringen heeft doorgevoerd in zijn moderatiebeleid. Dat blijkt uit een brief van Apple aan het Amerikaanse Congres, schrijft CNN maandag. Parler werd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool begin dit jaar uit de appwinkel verwijderd.

Apple verwijderde Parler uit zijn App Store omdat het platform geen aanpassingen wilde maken voor een betere controle op berichten van gebruikers. Volgens Apple verschenen er te veel berichten in de app die opriepen tot geweld.

Parler profileerde zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. De site werd vooral populair onder rechtse aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Via Parler zouden onder anderen Trump-aanhangers begin januari zijn opgeroepen om geweld te gebruiken bij de rellen in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Inmiddels heeft Parler de door Apple vereiste aanpassingen wel gemaakt. Daarom heeft Apple het sociale medium laten weten dat de app kan terugkeren in de appwinkel. Het is nu aan Parler om de app weer opnieuw in de App Store aan te bieden. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt. Apple en Parler hebben verder niet gereageerd.

Naast Apple haalde ook Google de app begin dit jaar uit zijn appwinkel. Webhoster Amazon Web Service verbrak eveneens de banden met Parler, zodat de site offline ging. In februari kwam de site weer online met steun van cloudhostingbedrijf SkySilk.