Telecomprovider Tele2 heeft maandag een nieuwe Unlimited-bundel gepresenteerd. Hiermee krijgen klanten in het weekend toegang tot onbeperkt data. De bundel kost 5 euro per maand.

De bundel heet Unlimited Data Elk Weekend. Klanten die het abonnement afsluiten, krijgen elke week vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag om 23.59 uur toegang tot onbeperkt data op hun telefoon. De bundel geldt voor minimaal een maand en is daarna maandelijks opzegbaar.

Het is niet voor alle klanten van Tele2 mogelijk de weekendbundel af te sluiten. Alleen klanten met een maandbundel van 5 GB, 10 GB of 20 GB komen in aanmerking. Mensen die een bundel van 1 GB of 2 GB in de maand hebben, kunnen er geen gebruik van maken.

Tele2 had al maandbundels voor onbeperkt data. Ook konden klanten kiezen om 24 uur lang onbeperkt te internetten. Die bundel kost 3 euro per dag.