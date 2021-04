De Mars-helikopter Ingenuity van NASA heeft maandagmiddag (Nederlandse tijd) zijn eerste testvlucht op Mars gemaakt. De kleine helikopter steeg op naar drie meter hoogte, waar hij zo'n veertig seconden bleef hangen. Daarna landde hij weer op dezelfde plek. Het is voor het eerst dat een helikopter op een andere planeet vloog.

De test maakt de weg vrij voor meerdere vluchten van de Marshelikopter. In de komende weken zal hij nog een paar keer enkele honderden meters over de planeet vliegen. Na elke vlucht heeft het apparaat vier tot vijf dagen nodig om zijn accu op te laden via (schaarse) zonne-energie.

Data van Ingenuity zal onder meer worden gebruikt voor toekomstige vluchten op de planeet.

Het is op Mars erg koud en de luchtdruk is er veel lager (1 procent van de luchtdruk op aarde). Daarom heeft de helikopter lange rotorbladen die sneller ronddraaien dan op aarde nodig zou zijn (2.500 keer per minuut in plaats van 400/500 keer per minuut op aarde). De helikopter werd op aarde uitvoerig getest in speciale ruimtes waarin de omstandigheden op Mars werden nagebootst. In totaal gaat Ingenuity naar verwachting een maand mee op Mars.

Eigenlijk moest Ingenuity anderhalve week geleden al opstijgen, maar het toestel bleef aan de grond vanwege een technisch probleem. NASA bracht daarom een software-update uit, zodat het luchtvaartuig maandag een nieuwe poging kon wagen.

De Mars-helikopter werd vorig jaar als bagage in het laadruim van de Mars-rover Perseverance gelanceerd. In februari landden de toestellen op Mars en begin deze maand werd Ingenuity op de planeet gezet. De helikopter is bijna 1 meter hoog en weegt 1,8 kilogram.