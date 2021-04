Er komen strengere regels voor Zuid-Koreanen die via het internet contact hebben met inwoners van buurland Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse regering wil laten vastleggen dat inwoners voortaan toestemming moeten vragen voordat e-mails of digitale bestanden worden uitgewisseld, meldt persbureau Yonhap maandag.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording had in januari al duidelijk gemaakt nieuwe regels te willen. Het departement verduidelijkte maandag dat het gaat om bijvoorbeeld de uitwisseling van boeken of films via het internet.

Een woordvoerder zei dat tegenwoordig steeds vaker bestanden of software verstuurd worden via internet. Daarom moet de regelgeving op de schop om duidelijk te maken welke richtlijnen gelden voor het uitwisselen van dergelijke materialen. Het is de bedoeling dat de minister er straks toestemming voor moet geven.

Zuid-Koreanen hebben nu ook al toestemming van de overheid nodig om contact te hebben met inwoners van het buurland, waar het dictatoriale regime van Kim Jong-un aan de macht is.

De landen hebben formeel nooit vrede gesloten na de Koreaanse Oorlog tussen 1950 en 1953. De strijdende partijen sloten destijds een wapenstilstand, maar geen volwaardig vredesverdrag.