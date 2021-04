Nintendo heeft de Canadese hacker Gary Bowser aangeklaagd vanwege de verkoop van een gadget waarmee illegaal games op de Nintendo Switch gespeeld konden worden. De hacker deelt zijn naam met het personage Bowser, een van de bekendste tegenstanders uit de Super Mario-franchise van Nintendo.

Volgens de Amerikaanse justitie was Bowser onderdeel van Team Xecuter, een onderneming die apparaatjes voor spelcomputers verkocht waarmee illegaal gedownloade games gespeeld konden worden.

Met de gadgets zouden bezitters de games niet meer hoeven te kopen, waardoor gamebedrijven inkomsten misliepen. Nintendo eist nu 2.500 dollar (ruim 2.000 euro) per bewerkte console. Ook wil het Japanse bedrijf 150.000 dollar zien voor elke schending van het copyright.

Bowser werd in oktober opgepakt. Ook zijn vermeende collega Max Louarn zit sindsdien vast vanwege zijn betrokkenheid bij Team Xecuter. De twee werden toen aangeklaagd voor elf misdrijven.

Het is niet de eerste keer dat de naam Bowser met Nintendo in verband wordt gebracht. Het bedrijf nam in 2015 een topman met dezelfde achternaam aan: Doug Bowser. Sinds april 2019 is hij de bestuursvoorzitter van de Amerikaanse tak van Nintendo.