Twee mannen zijn zaterdag om het leven gekomen bij een crash met een Tesla in de Amerikaanse staat Texas. Vermoedelijk was de zelfrijdende functie ingeschakeld en zat er niemand in de bestuurdersstoel, melden de autoriteiten zondag.

Het Tesla S-model uit 2019 was volgens de politie met grote snelheid uit de bocht gevlogen, vervolgens tegen een boom aangekomen en daarna in brand gevlogen.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de twee inzittenden op de bijrijdersstoel en de achterbank zaten. Er wordt nog onderzocht of de automatische piloot, zoals de functie ook wel wordt genoemd, van de auto actief was.

Het ongeval komt op een ongelukkig moment voor het bedrijf, dat van plan is om de software voor de volledig zelfrijdende auto binnenkort beschikbaar te maken voor meer klanten. De techniek wordt door Tesla juist gepromoot als een veiligere manier van autorijden.

Er zijn de laatste tijd meerdere crashes met Tesla's geweest in de Verenigde Staten. Momenteel lopen er in het land 27 onderzoeken naar het automerk. Het Amerikaanse bedrijf van multimiljardair Elon Musk was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

De Tesla-topman zei in januari nog dat hij er vertrouwen in heeft dat de automatische piloot binnen een paar jaar betrouwbaarder zal rijden dan een bestuurder. Het bedrijf benadrukt dat de chauffeur nog steeds zijn handen aan het stuur moet hebben om de controle over te nemen als dat nodig is.