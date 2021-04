De enorme belangstelling voor de handtekeningenactie tegen het 538-feest voor tienduizend bezoekers in Breda leidt tot overbelasting op Petities.nl. De site ligt er zondag geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder. De petitie 'Met 538 de zorg geminacht' is rond het middaguur al ruim 125.000 keer ondertekend.

Initiatiefnemers zijn chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ze vinden als "verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen" dat "dit ondoordachte pseudo-experiment" moet worden afgeblazen.

De zogeheten 538 Oranjedag is een van de nieuwe Fieldlab-experimenten. Het feest vindt plaats op 24 april in het centrum van Breda. De initiatiefnemers van de petitie hebben er geen enkel begrip voor. "Het vieren van een feest met tienduizend man op 400 meter van een door COVID-19 overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners", schrijven ze.

Radio 538 liet via een woordvoerder van eigenaar Talpa in een reactie weten de ophef te betreuren, maar wil het evenement niet afblazen. "We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat." Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan een miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.