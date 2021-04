Autofabrikant Tesla heeft een schikking getroffen met ex-werknemer Cao Guangzhi die de broncode van Tesla's rijhulpsysteem Autopilot had gekopieerd. Welk bedrag Cao gaat betalen aan de autofabrikant is niet bekend.

Cao kopieerde de broncode van de software in januari 2019, voordat hij ging werken voor concurrent X-Motors, de Amerikaanse tak van het Chinese autobedrijf Xpeng. Dit bedrijf maakt zelfrijdende elektrische auto's. In hetzelfde jaar dat Cao wegging bij Tesla, spande het bedrijf een rechtszaak tegen hem aan. De man wordt ervan verdacht dat hij Autopilots broncode aan X-Motors heeft overhandigd.

Autopilot is een systeem in auto's van Tesla, dat helpt bij bepaalde rijtaken, zoals inparkeren. Daarnaast stelt het systeem bestuurders in staat hun handen tijdelijk van het stuur af te halen. Dit betekent echter niet dat de auto helemaal uit zichzelf kan rijden.

De advocaat van Cao bevestigt dat er een schikking is getroffen. Hij benadrukt dat Cao nooit toegang heeft gehad tot Tesla's gegevens nadat hij de autofabrikant had verlaten. Ook zou hij de broncode niet aan X-Motors of andere partijen hebben verstrekt.