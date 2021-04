De Australische federale rechtbank oordeelt dat Google gebruikers onvolledig en misleidend informeert over het gebruik van persoonlijke locatiegegevens. De zaak was aangespannen door de Australische toezichthouder ACCC, die vrijdag gelijk heeft gekregen.

De zaak draait om een instelling op Android-smartphones met betrekking tot "het delen van locatiegegevens, locatiegeschiedenis en 'web- en appactiviteit". Gebruikers kregen onterecht de indruk dat Google geen gegevens over de locatiegeschiedenis kon verzamelen als de functie die die bijhoudt was uitgeschakeld.

De techgigant kon dit echter wel, zolang de functie voor web- en appactiviteit aan bleef staan. Deze instelling staat standaard altijd aan. Gebruikers werden hierover niet duidelijk geïnformeerd.

"Dit is een belangrijke overwinning voor consumenten, vooral voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn online privacy", zei ACCC-voorzitter Rod Sims in een verklaring.

De rechtbank moet nog bepalen welke regels Google precies heeft overtreden en hoe vaak de techgigant in overtreding is geweest. Sims zegt dat de toezichthouder een boete "van vele miljoenen" wil eisen, afhankelijk van het aantal overtredingen.

Of Google in beroep gaat tegen de uitspraak, is nog niet bekend. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf "onderzoekt welke opties er zijn".