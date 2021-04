Een groep welzijnsorganisaties heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg donderdag opgeroepen af te zien van een Instagram-app voor kinderen. Zo'n app zou niet goed zijn voor hun geestelijke gezondheid, vinden de organisaties.

Vorige maand werd duidelijk dat moederbedrijf Facebook overweegt een versie van Instagram voor kinderen onder de dertien uit te brengen.

Om van Instagram gebruik te maken, moeten mensen nu volgens de regels van het platform dertien jaar of ouder zijn. Met een nieuwe versie zouden jongere kinderen alsnog toegang krijgen tot Instagram, maar dan in een veiligere omgeving.

Daar zijn de stichting Campaign for Commercial Free Childhood (CCFC) en 35 andere organisaties het niet mee eens. Die hebben Zuckerberg in een brief gevraagd om zo'n app niet te maken.

Volgens de organisaties is een kinderversie van Instagram slecht voor de geestelijke gezondheid van kinderen. Instagram zou gebruikmaken van de angst van kinderen om iets te missen, waardoor ze constant op hun mobiele apparaten willen kijken of foto's willen plaatsen.

Ook maken de organisaties zich zorgen over de privacy van kinderen. "Kinderen zijn erg kwetsbaar voor de manipulatieve en uitbuitende functies van het platform", schrijft de CCFC.

Facebook heeft nog niet gereageerd op de brief van de stichting.