Streamingsite Twitch heeft 7,5 miljoen nepaccounts geïdentificeerd en gaat deze verwijderen, laat het bedrijf weten via Twitter. De accounts worden aangestuurd door bots, software die zich voordoet als gebruikers, om zo kijkcijfers en volgeraantallen kunstmatig op te krikken.

"Als gevolg van deze verwijderactie is het mogelijk dat je een afname merkt in volgers en kijkers.", schrijft Twitch. De site benadrukt dat als streamers het vermoeden hebben dat ze worden gevolgd of bekeken door bots, dat ze daar een melding van moeten maken bij het aangewezen loket.

Twitch meldt ook dat het juridische stappen gaat ondernemen tegen partijen die nepgebruikers verkopen. Streamers kopen bots om hoger in de ranglijst te komen van de best bekeken kanalen op het videoplatform. Hoe meer volgers en kijkers je hebt, hoe hoger je in de ranglijst komt te staan.

Met behulp van een lerend algoritme heeft de site de nepgebruikers kunnen opsporen. Dit algoritme leert van de overeenkomsten die de accounts met elkaar delen, zodat het beter wordt in het herkennen van bots.