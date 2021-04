Een digitale versie van een Game of Thrones-bordspel en een app voor de Action.

A Game of Thrones: The Board Game

Iedereen die niet tevreden was met het einde van de serie Game of Thrones, of niet langer kan wachten op het einde van de boekenreeks waar de serie op gebaseerd is, kan nu een eigen einde maken met Game of Thrones: The Board Game. Dit bordspel was eerder al op pc's te spelen, maar is nu ook op je smartphone of tablet te downloaden.

In de game strijden verschillende facties in het fantasieland Westeros voor de troon. Als speler sluit jij je aan bij Lannister, Stark, Greyjoy, Martell, Tyrell of Baratheon om in tien rondes als winnaar uit de bus te komen.

Op smartphones is de game asynchroon te spelen. Dat betekent dat je in de strijd met andere spelers niet tegelijk online hoeft te zijn om je beurten te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om in tegen de computer te spelen. Uiteraard draait het spel zoals in het verhaal van George R.R. Martin om tactisch nadenken.

De mobiele versie bevat direct de nieuwste extra content van de pc-versie. Daardoor is het ook mogelijk om met beide versies tegen of met elkaar te spelen.

Download A Game of Thrones: The Board Game voor Android (8,99 euro) of iOS (10,99 euro)

1 Bekijk hier de promo voor A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition

Action Nederland

De Action heeft na lange tijd ook een eigen app. Voor liefhebbers van de winkel heeft de app een aantal handige functies. Zo kun je door duizenden producten van de winkel zoeken en deze op een lijstje zetten.

Voor een persoonlijk lijstje moet je wel een Mijn Action-account aanmaken, maar een account is verder niet nodig om van de app gebruik te maken. Op dit moment is het lijstje alleen maar bedoeld om te onthouden wat je nodig hebt zodra je in de winkel bent. Click & collect is helaas nog niet beschikbaar via de app.

Ben je in de winkel, dan kun je via de app ook producten scannen om meer informatie te krijgen, zoals de prijs en een omschrijving. Ook kun je het product op deze manier op je lijstje zetten om later te kopen.

De app laat verder zien welke producten nieuw zijn in de winkel en wat er in de aanbieding is. Helaas is via de app niet zichtbaar of een product in jouw Action nog voorradig is.

Download Action Nederland voor Android of iOS (gratis)

Last Time

Wanneer heb je voor het laatst je planten water gegeven, je medicijn genomen of je moeder gebeld? Met de app Last Time probeert appmaker Kizito Nwose je een geheugensteun te geven.

Nwose maakte de app oorspronkelijk voor persoonlijk gebruik, maar dat beviel zo goed dat je de app nu ook gratis in de Play Store kunt downloaden.

De app is heel simpel, zonder poespas. Je voegt iets toe door op het plusje te tikken. Dan vul je een naam en categorie in, en controleer je de datum en tijd. Alles wat je in het verleden hebt toegevoegd is vervolgens makkelijk zoekbaar.

Last Time is ideaal voor mensen met geheugenproblemen of voor wie gewoon wat verstrooid is.

Download Last Time voor Android (gratis)