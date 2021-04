Wat is de beste koptelefoon met draad? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ga je voor oordopjes of een traditionele koptelefoon? En wil je draadloos of met draad? Je keuze hangt af van het gebruik en je voorkeur. Draadloos is makkelijker, maar moet je wel opladen. En bij een koptelefoon met draad heb je vaak voor een lagere prijs een betere geluidskwaliteit.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons en oordopjes op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en duurzaamheid. Er zijn in totaal 173 modellen getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie koptelefoons met draad doet Sennheiser het erg goed. Een koptelefoon van Sennheiser is de Beste uit de Test. Een ander model van Sennheiser is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sennheiser HD 599

De HD 599 is al langere tijd op de markt, maar wint het nog steeds van zijn concurrenten. Het is een grote, comfortabele koptelefoon die over je oren valt.

De geluidskwaliteit is uitstekend. Het is een zogenoemd 'open' model. Dat betekent dat de oren aan de achterkant open zijn. Hierdoor heb je minder last van resonanties, en dat zorgt voor zuiver geluid.

Het nadeel van deze open constructie is dat anderen snel kunnen 'meegenieten' van de muziek. Zeker als het geluid wat harder staat. Dat maakt deze koptelefoon wat minder geschikt voor bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

Handig is dat de koptelefoon wordt geleverd met twee kabels die je kunt wisselen: een kortere van 1,2 meter en een langere van 3 meter.

Beste Koop: Sennheiser HD 300

De HD 300 is met een prijs van maar 49 euro een stuk goedkoper. Het is een stevige en simpele koptelefoon die doet wat hij moet doen.

In tegenstelling tot de HD 599 is dit een 'gesloten' constructie, waardoor je meer last van resonantie hebt. Aan de andere kant lekt er weinig geluid naar binnen of naar buiten. Het geluid van deze koptelefoon is niet super, maar wel voldoende.

Opvallend is dat dit model volgens de fabrikant over je oor zou moeten vallen. Maar in werkelijkheid blijkt hij bij de meeste mensen op je oor te zitten. Hierdoor zit hij mogelijk wel wat minder comfortabel.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.