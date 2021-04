De Timelapse-functie van Google Earth krijgt donderdag een update. Door middel van een nieuwe functie krijgen gebruikers een duidelijker beeld van hoe de aarde door de jaren is veranderd. De techgigant heeft daarvoor 24 miljoen satellietfoto's van de afgelopen 37 jaar bij elkaar gevoegd.

Met de nieuwe functie worden de foto's die door de jaren heen zijn gemaakt achter elkaar gezet, waardoor de veranderingen duidelijker zichtbaar zijn. "Onze planeet laat niet alleen problemen zien, maar is ook betoverend mooi door de natuurlijke verschijnselen die zich de afgelopen decennia hebben ontvouwd", zegt Google Earth-directeur Rebecca Moore.

Zo is onder meer op beelden te zien hoe het zand van het strand van Cape Cod, een schiereiland aan de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts, door de jaren heen steeds verder in zuidelijke richting is verplaatst. Andere beelden tonen bijvoorbeeld hoe de bouw van de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai begon in 2001 en hoe ze er nu uitzien.

Om de functie te creëren werkte Google onder meer samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, satellietfotografieprogramma Landsat en het Copernicus-programma van de Europese Commissie.