Techbedrijf TCL heeft een concept van een oprolbare en opvouwbare smartphone gepresenteerd. Het scherm kan tot 10 inch worden uitgerold en gebruikt worden als tablet, schrijft The Verge.

De smartphone bevat scharniertechnologie die door TCL is ontwikkeld voor het maken van vouwbare schermen. De telefoon kan daardoor twee keer uitrollen.

Als het ingeklapt en opgevouwen is, heeft de smartphone een oledscherm van 6,87 inch, daarna kan je deze uitrollen tot een scherm van 8,85 inch. Bij een volledig uitgerold scherm is de grootte 10 inch. Meer details over het concept zijn nog niet bekend.

TCL zegt tegen The Verge dat het "de technische specificaties nog aan het onderzoeken is". Wel bevestigt het bedrijf dat het van plan is om aan het einde van dit jaar een vouwbare smartphone uit te brengen. Hoe het model gaat heten en welke technische specificaties het toestel zal hebben, is nog niet bekend.