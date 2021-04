Instagram test een functie waarmee gebruikers er zelf voor kunnen kiezen om het aantal likes van foto's te zien of juist niet. Dat bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf Facebook donderdag aan NU.nl.

Instagram experimenteert al jaren met verborgen likes. Gebruikers in Australië, Brazilië, Canada, Ierland, Italië en Japan werden eerder al onderworpen aan een test waarbij ze niet meer konden zien hoeveel likes een foto heeft.

Volgens Facebook waren de reacties daarop gemengd. "Sommige mensen hebben er profijt van, anderen willen toch liever het aantal likes zien om te kunnen volgen wat er op dat moment populair is", zegt de woordvoerder.

"Naar aanleiding van deze reacties onderzoeken we een nieuwe functie waarmee gebruikers zelf kunnen kiezen wat voor hen het beste werkt: alle likes zien, helemaal geen likes zien of alleen geen likes zien op eigen berichten."

De nieuwe functie wordt de komende weken wereldwijd uitgerold en daarna getest. Ook meldt de techgigant een soortgelijke test voor Facebook te overwegen.

Het verbergen van het aantal likes kan volgens Facebook beter zijn voor het welzijn van sommige gebruikers van de app. Zo zou het hen minder onzeker kunnen maken over de keuze om een foto of video wel of niet te delen. Dit komt omdat het aantal likes niet meer voor iedereen zichtbaar is en dus niet vergeleken kan worden met andere gebruikers.