De Ierse privacywaakhond opent een onderzoek naar het uitlekken van de gegevens van zo'n 533 miljoen Facebook-gebruikers. De toezichthouder kondigde het onderzoek woensdag aan.

De gegevens bevatten telefoonnummers, volledige namen, locatiegegevens, e-mailadressen, geboortedata en overige informatie. Ook de gegevens van ruim vijf miljoen Nederlanders zijn gelekt, werd eerder deze maand duidelijk.

Volgens de Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft Facebook mogelijk een of meerdere bepalingen van de Europese privacywet AVG geschonden. De privacywaakhond gaat onder meer de zoekfunctie van Facebook en de systemen voor het importeren van contactgegevens onderzoeken.

Een woordvoerder van Facebook liet eerder in een reactie weten dat de data in 2019 zijn gestolen. Het probleem zou al in augustus van dat jaar zijn verholpen. De gegevens waren destijds al gepubliceerd, maar zijn later dus opnieuw verspreid.

Veel grote techbedrijven hebben een Europees hoofdkantoor in Ierland. Daarom doet DPC regelmatig onderzoek naar hun beleid. Ook het hoofdkantoor van Facebook staat in Ierland.