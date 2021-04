Door een menselijke fout bij bouwbedrijf Heijmans hebben elfhonderd gegadigden voor een nieuwbouwproject in Zevenhuizen privacygevoelige gegevens ontvangen van andere geïnteresseerden. Een medewerker mailde maandag per ongeluk een overzicht met adressen, inkomens en eigen vermogen rond, meldt het AD.

Voor het nieuwbouwproject met 54 koopwoningen, waarvan 26 in de sociale sector, was veel animo. Na de toewijzing werden elfhonderd uitgelote geïnteresseerden teleurgesteld. Ze kregen maandagmiddag een mail dat ze buiten de boot waren gevallen, maar die mail bevatte ook een Excel-bestand met daarin de persoonlijke gegevens van alle andere geïnteresseerden en hun partners.

Volgens een woordvoerder van Heijmans gaat het om een menselijke fout: de bijlage is per ongeluk aan de mail toegevoegd door een medewerker. "Normaal gesproken hebben we deze gegevens helemaal niet, maar omdat er door de gemeente grenzen waren gesteld aan het vermogen en inkomen voor de sociale koopwoningen, was dat in dit geval wel nodig."

De fout werd na verzending meteen ontdekt en het bouwbedrijf trok vervolgens na enkele minuten de mail weer in. "Maar dat werkt alleen voor mensen die de mail nog niet hadden geopend. Hoeveel mensen dat al wel hadden gedaan, onderzoeken we momenteel nog."

Heijmans heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gedupeerden hebben een mail gekregen waarin het bedrijf zijn excuses aanbiedt.