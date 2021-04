Microsoft heeft zijn Android-smartphone Surface Duo uitgebracht op de Nederlandse markt, meldt de techgigant. De telefoon bevat twee aparte schermen en is vooral bedoeld voor de zakelijke markt.

De Android-smartphone bevat twee schermen, die beide een eigen batterij hebben. Het toestel heeft dus geen vouwscherm, maar is wel vouwbaar door de twee afzonderlijke schermen over elkaar heen dicht te klappen.

Het hebben van twee schermen kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens het videobellen. Terwijl het beeld op het ene scherm staat, kun je op het andere scherm aantekeningen maken.

Er zijn twee varianten: een duurdere variant van 1.664 euro met 256 GB opslagruimte en een goedkopere variant van 1.565 euro met 128 GB aan opslagruimte.

Omdat de Surface Duo bedoeld is voor de zakelijke markt, is de smartphone alleen verkrijgbaar bij door Microsoft aangewezen resellers. De Surface Duo is sinds vorig jaar al verkrijgbaar in de Verenigde Staten en sinds februari ook in Frankrijk en Duitsland.