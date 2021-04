Mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 kunnen vanaf juni toegang krijgen tot een activiteit of locatie. De vaccinstatus in de CoronaCheck-app kan getoond worden als bewijs. Op dit moment wordt toegang nog enkel verleend met een negatief testbewijs.

De CoronaCheck-app moet het mogelijk maken dat mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld een voetbalstadion of festival. De app werd tot nu toe getest bij Fieldlab-evenementen.

De app kan nu aantonen dat iemand maximaal 48 uur eerder een coronatest heeft gedaan die negatief bleek. De kans dat een besmette persoon binnenkomt, en daar weer anderen besmet, is kleiner.

Mensen die een coronavaccin hebben ontvangen, kunnen die gegevens ook vrijwillig delen in een database. Wie toestemming geeft, kan CoronaCheck daarna gebruiken om het vaccinatiebewijs te tonen.

Aan de deur wordt geen onderscheid gemaakt tussen een negatieve test of een vaccin. Op die manier moet een indirecte vaccinatieplicht worden voorkomen, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen zonder smartphone of internettoegang krijgen een papieren vaccinatiebewijs. Wie zijn gegevens niet in de vaccindatabase wil hebben, krijgt mogelijk een alternatief om toch ergens binnen te komen, maar daarover is nu nog niets bekend.

Het demissionaire kabinet wil een wet invoeren voordat Nederland definitief gebruik gaat maken van testbewijzen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, kunnen mensen vanaf mei met een negatieve test ergens binnenkomen.