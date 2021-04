Facebook test een app die speeddaten via videobellen mogelijk maakt. Deelnemers worden via Sparked gekoppeld aan de hand van hun ingestelde voorkeuren en bellen met elkaar in beeldgesprekken die maximaal vier minuten duren, schrijft The Verge.

Om deel te kunnen nemen aan Sparked is een Facebook-account een vereiste. Gebruikers krijgen geen openbare profielen in de app, geen mogelijkheid tot het versturen van privéberichten en is gratis te gebruiken, laat Facebook weten aan The Verge.

Bij het aanmelden worden de gebruikers eerst gescreend door een moderator. Daarna kunnen gebruikers hun voorkeuren aangeven.

Als de deelnemers na vier minuten nog niet zijn uitgepraat, kunnen ze ervoor kiezen om de speeddate te verlengen met tien minuten. Daarna stelt Sparked voor dat de deelnemers hun contactgegevens uitwisselen via Instagram, iMessage of e-mail.

Sparked is de tweede datingapp die Facebook uitbrengt. In 2019 ging Facebook Dating online, dat wel publieke profielen bevat.

Wanneer Sparked beschikbaar is, en of de app ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.