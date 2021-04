Sony heeft woensdag de Xperia 1 III en Xperia 5 III gepresenteerd. De telefoons focussen op fotografie. Zo zijn ze voorzien van een variabele telelens die fysiek beweegt om brandpuntsafstanden te wisselen. Daarmee moet het onderwerp scherp blijven terwijl gewisseld wordt tussen verschillende zoomafstanden.

Beide telefoons hebben drie cameralenzen op de achterkant. Het gaat om een groothoeklens, een standaardlens en een variabele telelens. Die lens is opvallend, omdat hij fysiek beweegt en daardoor brandpuntsafstanden kan verleggen van 70 millimeter tot 105 millimeter.

De Xperia 1 III en 5 III kunnen twintig foto's per seconde maken. Ook de autofocus is verbeterd. Die stelt niet alleen scherp op de ogen van het onderwerp, maar kan bewegende onderwerpen ook continu volgen en scherpstellen. Om foto's te maken hebben de telefoons nu een fysieke knop, die eerst half ingedrukt kan worden om scherp te stellen.

De Xperia 1 III heeft een 4K oledscherm van 6,5 inch. Het scherm van de Xperia 5 III is met 6,1 inch iets kleiner. Ook is er geen 4K maar een 1080 pixelscherm. Wel ondersteunen ze allebei een beeldververssnelheid van 120 keer per seconde.

Beide toestellen hebben een Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning. Ook is er een koptelefoonaansluiting en hebben ze een accu van 4.500 mAh.

De Xperia 1 III en Xperia 5 III verschijnen in de zomer. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.