Alle 3,9 miljoen klanten van kabeloperator Ziggo zijn inmiddels overgegaan op digitale televisie. Dit betekent dat het bedrijf vanaf woensdag geen analoge televisie meer ondersteunt, meldt Ziggo op zijn website.

De overgang naar volledig digitale televisie begon in 2018. De kabeloperator schrijft dat dit gefaseerd en per regio verlopen is.

"Klanten die nog analoog tv keken, zijn de afgelopen tijd stap voor stap meegenomen in het proces naar volledig digitale tv. Aan de hand van de bestaande, maar ook extra servicepunten en hulp aan huis vond de omschakeling plaats.", meldt het bedrijf.

Ziggo-klanten hebben er extra televisiekanalen bijgekregen, waaronder alle regionale kanalen en Ziggo Sport. Volgens de kabeloperator zorgt de overstap niet voor extra abonnementskosten.