De wereldwijde verkoop van pc's is vorig jaar flink gestegen. Volgens onafhankelijke onderzoeksbureaus Gartner, Canalys en IDC komt dit onder meer door het grote chiptekort in het eerste kwartaal van 2020 en de coronacrisis.

Gartner houdt rekening met een groei van 32 procent en schrijft dat er 69,9 miljoen zijn geleverd in het eerste kwartaal van 2021. Canalys schat het percentage veel hoger in, op 55 procent, en vermeldt 82,7 miljoen geleverde pc's in hetzelfde kwartaal.

IDC schat het percentage iets hoger in, namelijk 55,2 procent. Het onderzoeksbureau schrijft dat er 84 miljoen pc's zijn geleverd in het eerste kwartaal van dit jaar. De analisten benadrukken dat het gaat om voorlopige cijfers.

De reden dat de percentages zo ver uiteenlopen komt door verschillen in het hanteren van de definitie 'pc'. Zo beschouwt Canalys servers als pc's, worden Chromebooks uitgesloten door Gartner en heeft IDC zowel servers als tablets niet meegenomen in zijn onderzoek.

Gartner merkt op dat er door de coronacrisis vertraging zit op de levering van pc's. Canalys schrijft dat er nog steeds notebooks worden nageleverd die in het laatste kwartaal van 2020 zijn besteld.

De ranglijsten van de meest verkochte pc-merken tonen wel meer onderlinge overeenkomsten. Volgens de onderzoeksbureaus spant Lenovo de kroon, met HP op de tweede plaats en Dell op de derde plaats. Daarachter volgen Apple en Acer.