Facebook heeft afbeeldingen van Zwarte Piet op zijn sociale media terecht verboden, aldus een interne toezichthouder van het bedrijf. Zwarte Piet valt onder de Facebook-richtlijnen onder blackface: het racistisch en stereotyperend portretteren van personen met een donkere huidskleur. Dat is sinds augustus expliciet verboden.

De zaak kwam voor het interne Facebook-comité nadat iemand op 5 december een video van Sinterklaas en twee zwarte pieten deelde.

Het comité oordeelt dat beeld van Zwarte Piet "door veel Nederlanders wordt gedeeld zonder duidelijke racistische bedoeling", maar dat blackface "algemeen wordt erkend als schadelijk raciaal stereotype".

In augustus maakte Facebook bekend dat beelden van personen met een zwart geschminkte huid in combinatie met andere stereotyperende kenmerken verboden zijn.

"Als zodanig vond het comité dat Facebook gebruikers voldoende duidelijk heeft gemaakt dat content met blackface wordt verwijderd", luidt het oordeel. Uitspraken van het comité zijn bindend.

Facebook moet gebruikers wijzen op schade die bericht veroorzaakt

Een meerderheid van het comité vindt daarom dat Facebook de specifieke video terecht verwijderde. Zwarte Piet als karikatuur bevat "negatieve en racistische stereotypen, waarvan delen van de Nederlandse maatschappij vinden dat ze systemisch racisme in Nederland in stand houden".

Wel moet Facebook van de toezichthouder voortaan beter duidelijk maken dat een bericht is verwijderd vanwege het blackfacebeleid. Gebruikers die de regel overtreden, moeten volgens het comité gewezen worden op de schade die hun bericht kan veroorzaken.

Het Facebook-comité is door het bedrijf in het leven geroepen na aanhoudende kritiek over de manier waarop het sociale medium omgaat met het verwijderen van berichten. De toezichthouder heeft zich eerder over meerdere zaken uitgesproken.