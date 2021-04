Google gaat stoppen met de Play Movies-app voor een aantal slimme televisies. Vanaf 15 juni is de app niet meer bruikbaar voor televisies van Samsung, LG, Vizio en Roku, schrijft techwebsite 9to5Google.

Het techbedrijf gaat gebruikers voortaan doorverwijzen naar YouTube voor het kopen of huren van films. De films die mensen hebben aangeschaft via de Play Movies-app, kunnen bekeken worden op YouTube. Ook kunnen Play Credits nog steeds gebruikt worden om films te kopen of te huren en blijven films uit de gedeelde gezinsbibliotheek (voor maximaal vijf gezinsleden) beschikbaar.

Het is niet mogelijk om nieuwe aankopen in de YouTube-app te delen met andere gezinsleden, waarschuwt Google. Dit kan wel met gekochte films van de Google Play-website.

De filmdienst van Google houdt voorlopig niet op met bestaan. Zo blijft Play Movies nog wel beschikbaar op Android TV, iOS en Apple TV. Google heeft vorig jaar laten weten dat Play Movies op de lange termijn wordt vervangen door de Google TV-app. Via de app kunnen gebruikers films en series kijken van verschillende streamingdiensten of deze kopen of huren. Google TV is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten op Android-apparaten.