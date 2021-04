Ruimtevaartorganisatie NASA brengt een software-update uit voor zijn helikopter op Mars, zodat het onbemande toestel zijn eerste vlucht op de planeet kan maken. De vlucht stond aanvankelijk gepland in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd), maar ging niet door vanwege een technisch probleem.

Tijdens de testvlucht moet de Mars-helikopter Ingenuity in drie seconden enkele meters omhooggaan. Daar blijft hij een halve minuut hangen, om vervolgens weer op dezelfde plek te landen. Na de eerste testvlucht kan de helikopter nog ongeveer vijf keer enkele honderden meters vliegen. Naar verwachting gaat het toestel een maand mee op Mars.

Bij de voorbereiding op de testvlucht ging er afgelopen weekend iets mis in de code aan boord, waardoor de helikopter niet kon opstijgen. Nu verschillende opties onderzocht zijn, denkt het team achter Ingenuity dat een grondige update van de software de beste oplossing is.

Doordat de software-update geschreven en bestudeerd moet worden, duurt het nog even voordat de testvlucht alsnog plaats kan vinden. Een nieuwe datum hiervoor is nog niet geprikt.

Ingenuity werd vorig jaar juli als bagage in het laadruim van de Marsrover Perseverance gelanceerd. De apparaten landden in februari op Mars en begin deze maand werd de helikopter op de planeet gezet. Het toestel is bijna 1 meter hoog en weegt ongeveer 2 kilogram.