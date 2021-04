Nederlanders hebben het afgelopen jaar fors meer gebeld. In 2020 belden we 43 miljard minuten met een mobiel toestel, een stijging van 42 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de Telecommonitor (pdf) over het vierde kwartaal die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag publiceerde.

De sterke stijging komt vermoedelijk door de coronacrisis, meldt de ACM. In de jaren tussen 2016 en 2019 lag het aantal mobiele belminuten nog op zo'n 30 miljard.

Ook de belminuten voor vaste telefonie stegen met 5,5 procent naar 9,4 miljard minuten. De vijf jaar daarvoor daalde het aantal belminuten voor vaste telefonie juist met gemiddeld 14 procent.

Nederlanders gebruikten vorig jaar ook voor het eerst bijna een biljoen MB aan mobiele data, een stijging van 25 procent ten opzichte van 2019. Het aantal verstuurde sms'jes daalde met 15 procent.

Het aantal mobiele aansluitingen is vorig jaar licht gestegen. Met een toename van 133.000 aansluitingen is het totaal aan mobiele aansluitingen gekomen op 22,3 miljoen. In totaal zijn nu 3,67 miljoen huishoudens voorzien van glasvezel.