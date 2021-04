Techfabrikant Apple werkt naar verluidt aan een nieuw product dat de functies van een Apple TV combineert met de HomePod, de slimme speaker van Apple. Volgens Bloomberg wordt het kastje daarnaast voorzien van een camera en ondersteunt het diverse smarthomefunctionaliteiten.

Het apparaat zal spraakassistent Siri ondersteunen en zal alle functies bevatten die de huidige Apple TV ook heeft, volgens Bloomberg. Het kastje zou ook een camera en de mogelijkheid tot videobellen krijgen.

Ook schijnt Apple te werken aan een slimme speaker met een touchscreen. Het product zou een combinatie moeten worden van een iPad en de HomePod. Meer technische specificaties over de producten en hoe die er exact uit gaan zien zijn nog niet bekend. Omdat de ontwikkeling van beide apparaten zich in een vroeg stadium bevindt, is het niet zeker of ze worden uitgebracht.

Apple wil op de smarthomemarkt vermoedelijk concurreren met Google en Facebook. De fabrikant stopte in maart met het produceren van de originele HomePod en verschoof de focus naar de kleinere, goedkopere HomePod Mini.