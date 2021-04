Voor moslims start deze week de ramadan. Deze smartphone-apps zorgen ervoor dat iedereen die deelneemt aan deze vastenmaand zich compleet kan focussen op wat belangrijk is.

De ramadan is een maand waarin van zonsopkomst tot zonsondergang wordt gevast. Dat betekent dat er niet gegeten en gedronken wordt, en men zich ook onthoudt van onder meer seks, roddelen en schelden.

Hoewel smartphones doorgaans meer met verleiding dan met discipline en zelfbeheersing geassocieerd worden, kunnen apps ook tijdens deze heilige maand helpen.

Muslim Pro

Muslim Pro is zonder meer de meest uitgebreide en mooiste app die je kunt downloaden voor de ramadan. Het belangrijkste is dat de app je precies laat weten wanneer het tijd is voor gebed. Via een tracker geef je aan welke gebeden je hebt voldaan, om zo het overzicht te behouden.

Je moet wel toegang geven tot je locatie, want dan kunnen de juiste gebedstijden berekend worden. Je kunt vervolgens notificaties instellen per gebed. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen 's middags notificaties voor gebeden te ontvangen.

De gebedsrichting wordt ook aangegeven met een kompas. Daarop staat niet enkel het noorden en de richting van de zon aangegeven, maar ook een pijl richting de Kaäba. Daarnaast biedt de app onder meer een dagelijks vers uit de Koran en inspirerende citaten. Er is ook een complete digitale versie van de Koran beschikbaar, zowel in tekst als audio.

Het is mogelijk om een abonnement voor de app af te sluiten. Dat kost 9,99 euro per maand, of tijdelijk 24,99 euro voor een jaar. Als je de app alleen tijdens ramadan denkt te gebruiken, moet een maand voldoende zijn. Met de betaalde versie krijg je geen reclame te zien, ontgrendel je kleurenthema's en andere stemmen voor de oproep van gebed en de Koranteksten. De app is ook prima gratis te gebruiken.

Download Muslim Pro voor Android en iOS.

Muslim & Koran Pro: Azan Alarm

Ook deze app is behoorlijk uitgebreid qua mogelijkheden. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de app geen Nederlands ondersteunt, maar dat is in de instellingen gewoon aan te passen.

In de app vind je onder meer gebedstijden, de gebedsrichting en de Koran. In een aparte ramadansectie vind je de specifieke ramadantijden, een tracker voor het vasten en dagelijkse ramadangebeden.

De app is gratis te gebruiken, maar met de betaalde versie verwijder je alle advertenties en kun je onder meer geluiden op de achtergrond afspelen en uit meer stemmen kiezen. Deze betaalde versie kost 3,49 euro per maand, een jaarabonnement kost nu tijdelijk 10,99 euro.

Download Muslim & Koran Pro: Azan Alarm voor iOS.

Athan Pro

Athan Pro is lang niet zo uitgebreid als Muslim Pro, maar heeft wel een duidelijke focus. Alles draait namelijk om de tijden van de gebeden en de richting waar je naartoe dient te bidden. Het is tevens de enige app in deze lijst die een complicatie voor de Apple Watch aanbiedt. Daarin zie je precies hoeveel tijd je nog hebt tot het volgende gebed. Ook kun je makkelijk een widget op je thuisscherm plaatsen.

De app is gratis te gebruiken, maar er is ook een Essential- en Pro-versie beschikbaar. Met de Essential-versie voor eenmalig 8,99 euro verwijder je advertenties, krijg je een kalender en meer achtergronden. Voor 13,99 euro koop je de Pro-versie waarmee je onder meer geluid ook op de achtergrond kunt afspelen. De app is niet in het Nederlands beschikbaar.

Download Athan Pro voor Android en iOS.