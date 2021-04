Het aantal meldingen over fraude met online aan- en verkopen is in de eerste maanden van dit jaar flink gestegen, meldt de Fraudehelpdesk. De teller staat dit jaar tot nu toe op 218.023 euro schade.

De Fraudehelpdesk ontving van januari tot 16 maart 1.809 meldingen over fraude met online shoppen. 1.492 mensen zijn gedupeerd. Dat zijn er al bijna evenveel als in heel 2019, toen 1.571 mensen het slachtoffer werden van deze vorm van fraude.

"Als deze ontwikkeling doorzet, is het aantal gedupeerden in 2021 ook ongeveer twee keer zo groot als in 2020", zegt de Fraudehelpdesk. Er worden dit jaar ruim 7.100 slachtoffers verwacht. De totale schade zou op meer dan 1 miljoen euro kunnen uitkomen.

Dat het aantal fraudemeldingen stijgt, komt volgens de Fraudehelpdesk voor een deel door de coronacrisis. "Ook mensen die voorheen hun aankopen niet online deden, waren aangewezen op webwinkels en handelsplaatsen", zegt de helpdesk. "Daarnaast zagen we dat oplichters inspeelden op de situatie, bijvoorbeeld door mondkapjes, zelftests, desinfectiemiddelen of fitnessapparatuur aan te bieden."

Vorig jaar werden 3.782 mensen slachtoffer van fraude met online shoppen. De geleden schade kwam neer op 734.269 euro.