Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt op zijn website dat er een nepmail in omloop is, waarin mensen worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Die e-mail is niet afkomstig van het RIVM, benadrukt de instantie.

In de mail staat dat de aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps en dat "uw betaling in goede orde ontvangen is". Het RIVM schrijft dat er niet met Medicorps wordt samengewerkt in de vaccinatiecampagne en dat het ontvangen van een coronavaccin altijd gratis is.

Het RIVM adviseert mensen die de mail hebben ontvangen om hem te verwijderen en niet op links uit het bericht te klikken. Ook is het beter om het bijgevoegde telefoonnummer niet te bellen. Waar de mail vandaan komt is niet bekend. Daarnaast is het onduidelijk wat er gebeurt als mensen doorklikken. Mogelijk willen de verzenders persoonlijke gegevens of geld buitmaken.

Een uitnodiging voor een vaccinatie wordt alleen per brief verzonden. "Vanuit het RIVM worden geen uitnodigingen per mail verstuurd", schrijft het instituut.