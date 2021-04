Het Twitter-account van het radicaal-rechtse platform Vizier op Links is sinds vrijdag tot nader order opgeschort, omdat het in strijd is met de regels van het sociale medium.

Vizier op Links kwam eind vorige maand in opspraak omdat bij diverse als 'links' omschreven personen stickers op hun huisadres werden geplakt.

Het is onduidelijk wie er schuilgaan achter Vizier op Links. Op de website van het platform staan profielen van diverse mensen met een linkse signatuur, inclusief in veel gevallen hun woning.

De stickers die onder anderen bij historica Nadia Bouras en GroenLinks-politicus Huub Bellemakers op de deuren en ramen zijn geplakt, werden verdeeld onder donateurs die via een donatieplatform geld betaalden. Als gevolg van de geplakte stickers werden er diverse aangiftes gedaan.

Deze week werden informatie en een foto van het huis van cabaretier Martijn Koning getwitterd door Vizier op Links. Ook hintte het account op "veranderingen die buitenparlementair en buitendemocratisch" teweeg moeten worden gebracht, in een reactie op de aanstelling van Vera Bergkamp (D66) als Kamervoorzitter.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vrijdagmorgen nog dat hij wil onderzoeken of doxing, het zonder toestemming publiceren van iemands privégegevens, voldoende strafbaar is "of dat er extra wetgeving nodig is". In een reactie twitterde Vizier op Links over de vakantiewoning van de minister. Vrijdagavond werd het account door Twitter opgeschort.

Of er als gevolg van de aangiftes tegen Vizier op Links aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.