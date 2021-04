Het bedrijf Neuralink van Elon Musk deelde vrijdag een video van een aap met een breinimplantaat die het spelletje Pong bestuurt met zijn hersenen. Het doel is dat mensen met een verlamming in de toekomst een computer of telefoon kunnen besturen met hun hersenen.

De video toont de negenjarige makaak Pager. De aap kreeg zes weken geleden aan beide kanten van zijn hersenen een implantaat met ruim duizend elektroden.

Deze elektroden registreren de elektrische signalen van het brein terwijl de aap met een joystick twee games speelt. Die signalen worden vervolgens doorgestuurd naar een iPhone.

Uiteindelijk weet de computer welke hersensignalen bij welke bewegingen met de joystick horen. Hierdoor kan de aap Pong met alleen zijn hersensignalen spelen nadat de joystick is losgekoppeld.

Het is niet de eerste keer dat Neuralink op dit gebied experimenteert. Eerder implanteerde het bedrijf al een chip ter grootte van een muntje in de hersenen van een varken. Ook daarmee hoopte het bedrijf neuronale activiteit van de chipdrager te kunnen opvangen, zodat computers bestuurd kunnen worden door alleen maar na te denken.

Neuralink werd in 2017 opgericht door Musk, die met Tesla, Hyperloop en SpaceX al vaker bedrijven met grote ambities opzette.