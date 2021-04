De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft jarenlang met nepaccounts politici, linkse- en rechtse activisten en religieuze leiders gevolgd, meldt NRC vrijdag op basis van eigen onderzoek. In tegenstelling tot de politie of een geheime dienst heeft de coördinator geen bevoegdheden om personen online te volgen.

Het onderzoek van de krant is gebaseerd op gesprekken met tientallen betrokkenen en interne documenten. Uit vertrouwelijke analyses zou blijken met wie de personen die in beeld zijn gebracht zijn getrouwd, of ze kinderen hebben en met wie ze omgaan, soms inclusief foto’s.

Ook zouden er zogenoemde ‘weekberichten’ over bepaalde personen naar gemeenten, de politie, AIVD en buitenlandse veiligheidsdiensten zijn gestuurd. Dit zou onder andere meerdere keren het geval zijn geweest bij een prediker uit Almere.

De NCTV is opgericht om informatie tussen overheidsinstanties te coördineren. De instantie maakt ook zelf analyses over nationale veiligheid. Volgens de krant is echter nergens vastgelegd hoe ver de coördinator mag gaan in het verzamelen van informatie over personen en organisaties.

In Nederland hebben alleen de politie of geheime dienst bevoegdheden om personen online te volgen. Zij moeten hierover verantwoording afleggen bij toezichthouders. De NCTV heeft die bevoegdheden niet en legt hier dus ook geen verantwoording over af.

NU.nl heeft NCTV om een reactie gevraagd, maar de coördinator wilde nog niet reageren. Tegenover NRC zegt NCTV-baas Pieter-Jaap Aalbersberg dat de instantie onderzoek mag doen naar online uitingen, maar dat er ook dingen zijn gebeurd waarvoor geen wettelijke basis was. Hij zegt dat de NCTV daar inmiddels mee is gestopt.