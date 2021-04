Apple heeft zijn chatdienst iMessage nooit op Android-telefoons uitgebracht, omdat het voor mensen een reden is om een iPhone te gebruiken. Dat blijkt uit verklaringen en e-mails van Apple-werknemers die Fortnite-maker Epic Games als onderdeel van een rechtszaak tegen Apple heeft ingediend (pdf).

Epic zegt dat Apple klanten bewust vastbindt aan zijn ecosysteem van apparaten en dat iMessage een belangrijk onderdeel is om dat te bewerkstelligen. Epic spande vorig jaar een rechtszaak aan nadat het bedrijf zijn eigen betaalsysteem in Fortnite had gezet. Apple haalde het spel vervolgens uit de App Store omdat Epic daarmee de regels van het platform overtrad.

Om het argument dat Apple de markt monopoliseert kracht bij te zetten, worden uitspraken en mails van Apple-topmannen door Epic aangehaald in de rechtszaak.

"De voornaamste reden waarom het moeilijk is om Apple te verlaten is iMessage", schreef een voormalig Apple-medewerker in een e-mail. "iMessage draagt daarmee bij aan een serieuze insluiting." Daarop reageerde Apple-softwarebaas Eddy Cue dat "iMessage naar Android brengen ons meer kwaad dan goed zou doen".

Ook Apple-topman Craig Federighi zei dat iMessage op Android niet in het voordeel van het bedrijf zou zijn. "Het zou een obstakel wegnemen voor gezinnen met iPhones om kinderen een Android-telefoon te geven."

Apple bracht iMessage in 2011 samen met iOS 5 uit. Twee jaar later zou Apple het besluit hebben genomen om geen Android-versie te maken. Met iMessage kunnen mensen via internet berichten en beelden naar elkaar sturen. Daaraan zijn dus geen sms-kosten verbonden. Maar als een Apple-gebruiker een iMessage naar een Android-bezitter stuurt, ontvangt diegene het bericht wel als sms.